Sabato Ernesto Maria Ponte apre la stagione al teatro Imperia di Monreale

MONREALE, 8 gennaio – Ernesto Maria Ponte apre la stagione al teatro Imperia di Monreale. Sabato 11 gennaio alle ore 21 il gran debutto.

L’artista torna al suo grande amore: la musica. Il comico palermitano con “Sbandati”, compie un viaggio nella storia della canzone italiana in compagnia della A-Social Band, interpretando grandi successi e alternando monologhi comici e parodie.

Lo spettacolo si muove fra comicità e melodie in piena linea con lo stile artistico di Ernesto Maria Ponte, autore dei testi insieme a Salvo Rinaudo.

Ponte e la A-Social Band - ovvero Corrado Nitto piano e voce, Tony Greco alla chitarra, Davide Puccio al basso e Vincenzo Castello alla batteria - giocando con la musica, sul palcoscenico abbatteranno la quarta parete: «Teatralmente siamo quattro musicisti ed un cantante che facciamo delle prove di uno spettacolo e percorriamo tutte le ipotesi per farlo nel migliore dei modi. Insomma un'ipotesi di spettacolo che diventa lo spettacolo, una vera e propria clausola pirandelliana!».

Lo spettacolo è inserito nell’ambito della stagione del teatro Imperia di Monreale gennaio-maggio 2025 promosso dal Comune di Monreale sotto la direzione artistica di Toti Mancuso.

Per prenotazioni: VIVATICKET

www.vivaticket.com

“Si tratta di un cartellone di grandissimo livello - dichiara l’assessore allo spettacolo del Comune di Monreale Salvo Giangreco - che sta ottenendo un grande riscontro, grazie all’impegno e alla professionalità del direttore artistico”.