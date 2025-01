Sold out per “Sicilia Cabaret” al cineteatro Imperia di Monreale

L’amministrazione programma la replica domenica 26 gennaio

MONREALE, 9 gennaio – Sta ottenendo un grande successo la stagione teatrale del cineteatro Imperia di Monreale che prosegue con lo spettacolo comico di Sicilia Cabaret, già collaudata trasmissione televisiva andata in onda su Antenna Sicilia ed anche su Rai 2, nella quale si sono avvicendati tanti bravissimi comici.

Sul palco dell'Imperia si esibiranno Matranga e Minafò, I Quattro Gusti, l Respinti, autentici mattatori della comicità regionale e nazionale. La replica del 25 di gennaio è già sold out, così come previsto dagli organizzatori. Pertanto, l’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco insieme al direttore artistico Toti

Mancuso ha inserito un altro spettacolo di Sicilia Cabaret che verrà replicato domenica 26 gennaio alle ore 18, per consentire a tutti quelli che ne avevano fatto richiesta di essere inseriti. “Non resta quindi che affrettarsi ed assicurarsi il biglietto per non perdere lo spettacolo” conclude il direttore. Soddisfazione per questo risultato è stata espressa dall’assessore Giangreco che dal suo insediamento lavora sul cartellone artistico.