Monreale domani celebra il Giorno della Memoria

Organizzato un concorso scolastico per non dimenticare lea atrocità del Novecento

MONREALE, 26 gennaio – Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, rappresenta un momento fondamentale per ricordare le vittime della Shoah e delle atrocità del Novecento.

A distanza di 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, l’amministrazione comunale di Monreale rinnova il proprio impegno a custodire e tramandare questa memoria, affinché gli orrori della persecuzione, della discriminazione e dell’annientamento sistematico di milioni di persone non si ripetano mai più.

Con questa consapevolezza, l’assessorato alla Pubblica Istruzione invita tutte le istituzioni scolastiche del Comune a partecipare al concorso “80 anni dalla Shoah: la memoria contro l’oblio”, rivolto alle classi terminali del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Le classi partecipanti sono invitate a riflettere sui tragici eventi della Shoah e sul valore universale della memoria attraverso la realizzazione di un elaborato. Ogni gruppo di alunni potrà scegliere la forma espressiva più adatta, tra cui un testo scritto, un video, una produzione artistica o altre modalità creative, per dare voce alle riflessioni maturate in classe. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 10 febbraio 2025:

• via email a: patrizia.roccamatisi@comune.monreale.pa.it

• consegnati su supporto digitale presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

I lavori migliori, selezionati da una commissione, saranno premiati durante una cerimonia ufficiale che si terrà presso l'Aula Consiliare alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi.

Ricordare la Shoah non è solo un dovere morale verso le vittime, ma anche una responsabilità verso le future generazioni. Monreale si unisce all’appello affinché la memoria di questi eventi resti viva, guidando i giovani verso una società fondata sul rispetto, la tolleranza e la pace.

“Non dimenticare - dichiara L’Assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi - significa vigilare. Non dimenticare significa agire”.

Inoltr , domani a mezzogiorno tutti gli alunni degli alunni delle scuole di Monreale che parteciperanno alla giornata della memoria, dovranno ascoltare una canzone di Francesco Guccini e scrivere su delle tavolette che saranno distribuite dal Comune, alcune parole che gli rimarranno in mente.

Successivamente queste tavolette saranno assegnate ad ogni scuola ed affisse nei loro ingressi degli edifici scolastici, in modo tale che ogni giorno entrando i ragazzi ricorderanno il giorno della Memoria e rifletterà sul significato di vivere in una società libera.