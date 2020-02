Gli alunni della scuola di San Martino incontrano i carabinieri

Oggetto della lezione tenuta dagli uomini dell’Arma il tema della legalità

MONREALE, 17 febbraio – Stamattina, accompagnati dai docenti, gli alunni del plesso di San Martino sono stati accolti all' interno dei locali della caserma dei carabinieri, per affrontare alcune tematiche riguardanti l’argomento legalità.

Particolarmente interessante è stata la metodologia utilizzata per esplicitare alcuni temi vicini agli adolescenti. I ragazzi hanno avuto modo di scoprire come funziona e come è organizzata una volante, ed hanno avuto l'opportunità di avere tra le mani alcuni strumenti di prevenzione dei pericoli, come per esempio l'etilometro. Oltre a comprenderne il funzionamento, hanno potuto riflettere sulle possibili conseguenze di una guida in stato di ubriachezza.

All'interno della caserma, era presente anche una unità cinofila, che ha spiegato i metodi e le diverse finalità dell'addestramento per smascherare traffico di sostanze stupefacenti, per rilevare ordigni ed esplosivo ma anche per cercare persone in caso di calamità naturali.

Gli alunni sono stati particolarmente interessati alle attività proposte e hanno interagito attivamente con gli operatori. Per questo hanno manifestato gratitudine sia per l'impegno del comando dei carabinieri che opera fattivamente nel territorio, sia nei confronti del dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi.