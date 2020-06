Biodiversità e tutela: MIUR e VIS inviano l'attestato di merito al Liceo Basile

Il riconoscimento, nonostante il Covid, va alla 2B scientifico per il progetto presentato al concorso nazionale

MONREALE, 13 giugno – Si intitola “Un mondo di sfumature” la relazione basata sul tema focale della biodiversità e della sua tutela – allegata anche a una presentazione PowerPoint – che è stata presentatata dalla classe 2B scientifico del liceo Basile, nonostante le ormai note intemperie causate dall'emergenza Covid-19. Lo strenuo impegno da loro profuso gli è valso alla fine l'attestato di merito da parte del MIUR.

Non era affatto scontato che si riuscisse a portare a termine un lavoro che avrebbe richiesto tempo, sforzi e incrollabile dedizione, specialmente considerando i mesi di lockdown forzato a fronte dell'emergenza sanitaria e soprattutto i nuovi strumenti di insegnamento – improvvisati e improvvisi quanto si voglia, eppure in alcuni casi efficaci. È proprio sulla base di queste considerazioni che il Ministero dell'Istruzione e il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) hanno voluto premiare la 2B scientifico dell'istituto monrealese, insieme ad altre 67 classi d'Italia (31 scuole in totaole, le più determinate ndr.), con il proprio attestato di merito “per aver saputo leggere i contenuti del concorso alla luce dell'esperienza della pandemia e averne fatto risorsa ai fini della realizzazione del lavoro”.

Si parla infatti anche di Covid nel lavoro presentato da Francesca Amato, Sofia Bruno, Ruben Casamento, Desiree Infantino, Pietro Grimaudo e Aurora Miceli, i quali – coordinati dalla docente di Scienze Naturali Mariagrazia Intravaia anche in videoconferenza – hanno ben esposto il tema focale della biodiversità e della sua salvaguardia, messa a dura prova dai cambiamenti climatici, dal degrado e della distruzione ambientale, con l'obiettivo proposto di atturare politiche ormai divenute necessarie. “Il concorso – fa sapere la Direzione Generale per lo studente del Ministero - è stato uno degli strumenti che hanno permesso di dare voce alle inquietudini degli studenti sui temi della sostenibilità ambientale e di accompagnare insegnanti e studenti nel discernimento della drammatica realtà legata alla pandemia fornendo materiali didattici utili per orientarsi di fronte a tematiche globali complesse”.