Ha aperto i battenti oggi al museo MAM la mostra ''Lo specchio dell’anima''

E’ organizzata dal liceo artistico “Mario D’Aleo”. Resterà aperta fino al 29 maggio. LE FOTO

MONREALE, 24 maggio – E’ stata inaugurata stamattina, nei locali del MAM, Museo dell’Arte del Mosaico di Monreale, alla presenza dell’assessore Paola Naimi, la mostra dal titolo “Lo specchio dell’anima”.

L’iniziativa racconta, attraverso diverse tecniche grafico pittoriche, il turbinio di emozioni che questo lungo periodo di pandemia ha generato. Le opere realizzate dagli studenti del liceo artistico “Mario D’Aleo” hanno rappresentato delle emozioni come paura, impotenza, ma anche speranza, atto a rendere meno doloroso il loro vissuto e guardare al futuro con più ottimismo.

Alla presenza dell’assessore Naimi si è svolta la cerimonia di inaugurazione, introdotta dalle parole della dirigente scolastica Loredana Lauricella che ha espresso il suo orgoglio e la sua ammirazione per la passione che ha contraddistinto gli studenti nella realizzazione delle opere presentate. Dispiaciuto il sindaco Alberto Arcidiacono che per impegni istituzionali non ha potuto partecipare all'inaugurazione.

L' esposizione e organizzazione di lavori è stata curata dettagliatamente dal dipartimento artistico della scuola rappresentato da Giovanni Alvich . Responsabili dell’evento: Margherita Amabile (curatrice della mostra), Renato Messina (referente Museo MAM), Daniela Bonurelli e Salvatore Arena ( curatori dell’allestimento). Agli alunni e a tutto l’istituto Basile-D’Aleo, sono giunti i complimenti dell’assessore Paola Naimi che ha auspicato una futura collaborazione tra scuola e Comune.

Grande soddisfazione espressa da Renato Messina, che in qualità di referente del museo MAM, si è interessato della riapertura dei locali e di garantire un proseguo delle attività artistiche legate alla scuola. La grafica relativa all’evento è a cura di Giorgio Clesceri. L’esposizione resterà aperta dalle ore 9 alle ore 12 fino al 29 maggio 2021.