Lingua inglese, che passione: alla Veneziano-Novelli conclusi i corsi ''Cambridge''

Per 83 studenti dell'istituto l'ultima fatica dell'anno per potenziare la conoscenza. LE FOTO

MONREALE, 8 giugno – Si sono conclusi ieri pomeriggio con gli esami validi per il conseguimento della certificazione linguistica Cambridge Assessment English Starters, A1 Movers, A2 Flyers e Key for schools, corrispondenti agli analoghi livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento, i corsi extracurriculari di potenziamento d’inglese per 83 tra studenti ed alcuni ex studenti della scuola Veneziano - Novelli.

Al termine dei corsi tenuti dalle docenti di lingua inglese della scuola Piera Madonia, Maria Rita Nobile, Zaira Di Mitri e Ivana Taormina, gli alunni, visibilmente emozionati ma consapevoli, determinati e preparati ad affrontare la prova, hanno sostenuto gli esami nei locali della scuola media di Monreale. Alla presenza degli esaminatori madrelingua provenienti dal centro linguistico certificatore International House di Palermo e con l’incoraggiamento delle loro docenti, gli studenti hanno affrontato per oltre quattro ore le prove riferite alle quattro abilità di Listening, Reading, Writing e Speaking,

L’offerta formativa della scuola Veneziano – Novelli da alcuni anni è orientata anche alla formazione linguistica in lingua inglese dei propri studenti già a partire dalla scuola dell’infanzia, attraverso un percorso di crescita e di maturazione che ha il suo compimento nell’ultimo anno di scuola media.

Quest’anno, con le restrizioni dovute alla pandemia in atto, l’organizzazione e la realizzazione di queste attività di potenziamento della lingua inglese non erano facili né scontate. La scuola tuttavia ha fortemente voluto l’attivazione dei corsi, che si sono svolti parte in presenza e parte a distanza e che hanno visto un grande coinvolgimento di tutte le parti in causa: docenti, alunni, famiglie e personale scolastico.

“Sono molto fiera dei risultati dei corsi grazie alla partecipazione dei ragazzi, al supporto delle loro famiglie e alla qualità della formazione offerta dai nostri docenti – ha dichiarato la preside Beatrice Moneti. Desidero ringraziare le nostre docenti tutor d’inglese che hanno fortemente voluto portare avanti questa tradizione anche quest’anno, pur con tutte le difficoltà legate all’emergenza Covid19, per l’impegno profuso nell’organizzazione dei corsi e degli esami per la professionalità dimostrata e per la qualità della preparazione fornita”.