Scuola Guglielmo, dopodomani il ''Virtual Open Day''

Chi vorrà effettuare una visita in presenza potrà registrarsi presso il Google form

MONREALE, 14 dicembre – Dopodomani (16 dicembre)l’istituto comprensivo “Guglielmo II” di Monreale aprirà le proprie porte, seppure virtuali, ai genitori e agli alunni che vogliono conoscere le scelte formative della scuola per il prossimo anno scolastico.

Attraverso incontri on line con i docenti dei diversi plessi e dei diversi ordini di scuola, i genitori potranno assistere alla proiezione di video che permetteranno di conoscere l'offerta formativa della scuola. Alla scuola secondaria di primo grado, a partire dal mese di ottobre sono stati attivati vari progetti extracurriculari.

Il progetto “La Cyber bellezza” che mira, attraverso attività ludiche, ad avvicinare gli alunni al mondo della programmazione e della robotica; il progetto artistico “Quando il colore è bellezza ed emozione”, finalizzato all’abbellimento di alcune aree dell’edificio scolastico del plesso centrale mediante la produzione di elaborati pittorici e installazioni con materiale da riciclo; il progetto “Potenziamento della Lingua Inglese” finalizzato a potenziare l'uso della lingua inglese come strumento di comunicazione per il conseguimento della certificazione linguistica Trinity con esami finali nel mese di maggio; il progetto europeo di lingua inglese “E-twinning “Stronger Together”; il progetto musicale “Mani al pianoforte” durante il quale gli alunni svolgono un percorso finalizzato allo studio del pianoforte attraverso attività d’insieme e individuali.

I docenti della scuola secondaria di primo grado incontreranno in presenza i genitori che ne faranno richiesta. Basterà compilare il Google form che si trova nella locandina, selezionare “modalità in presenza”e lasciando il recapito telefonico si verrà contattati per fissare un appuntamento.

“Il nostro obiettivo prioritario – ribadisce il dirigente scolastico Iolanda Nappi – è quello di concorrere insieme alle famiglie e al territorio alla realizzazione di un progetto reale di educazione-formazione, per promuovere negli alunni l’acquisizione di comportamenti idonei e di apprendimenti e competenze adeguate per il loro corretto inserimento nella società presente e futura.

Le attività didattiche vengono proposte con metodologie diversificate e personalizzate, affinché ogni alunno possa raggiungere il successo formativo. Gli insegnanti tengono conto della diversità degli alunni: implementano sia attività di supporto a sostegno dei bambini con tempi di apprendimento più lenti, sia attività di approfondimento per le eccellenze. Per rispondere a questo progetto di reale inclusione di ogni alunno, si sperimentano progetti di ricerca, si attivano laboratori utilizzando anche strumenti multimediali, si organizzano uscite didattiche, si stimola la partecipazione a progetti europei e interculturali, a campus di educazione ambientale, di lingua inglese, attività sportive”.

Attraverso l’open day, i docenti intendono manifestare il fermo convincimento che i bambini e i ragazzi sono gli attori del proprio apprendimento e che, solo tenendo conto delle loro capacità, potenzialità, sensibilità, creatività e dei loro talenti, si possono formare vere identità.