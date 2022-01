L’Open Day della scuola Morvillo di Monreale: ecco quando

Si tratta di appuntamenti online: sono fissati per l’11, il 12 ed il 18 gennaio

MONREALE, 7 gennaio – Anche quest’anno la scuola Morvillo apre le proprie porte al territorio per presentare l’offerta formativa di una scuola che trova nei risultati didattici la risposta più gratificante all’impegno profuso.

Sono previsti tre momenti di incontro, distinti per ordine di scuola, tra la dirigente scolastica, i docenti e i genitori che si apprestano a iscrivere i propri figli alle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado, nonché al primo anno di scuola dell’infanzia.

Per le restrizioni dovute alla diffusione pandemica da SARS-COV 2, le interazioni si svolgeranno in modalità telematica, dalle ore 16 alle ore 18 con collegamento al link https://meet.google.com/wno-gmxo-kue, in base al seguente calendario:

- Martedì 11 gennaio open day primaria

- Mercoledì 12 gennaio open day secondaria di primo grado

- Martedì 18 gennaio open day infanzia.

“Questi incontri” – fa sapere Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, – “sono pensati per consentire alle famiglie di valutare in modo responsabile la scuola in cui iscrivere i propri figli, coscienti del fatto che tale scelta è basilare e va affrontata con piena consapevolezza. La scuola Morvillo” – prosegue la dirigente – “in questi anni ha consolidato efficaci approcci metodologici che hanno consentito agli studenti di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, come testimoniano i risultati pregevoli conseguiti nelle prove INVALSI dove i nostri alunni hanno raggiunto livelli in linea o addirittura superiori rispetto alla media nazionale. Fra le scelte metodologiche mi preme ricordare l’impegno profuso per incrementare le competenze in lingua inglese, sia attraverso ben 7 moduli PON per la primaria e la secondaria, sia soprattutto con una docente madrelingua per 8 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado. Queste scelte sono state pensate per offrire ai nostri ragazzi momenti di crescita culturale per affrontare al meglio le sfide formative della società di oggi e di domani.”

Per tutta la durata delle iscrizioni la preside, lo staff di dirigenza, insegnanti e referenti sono pronti ad accogliere i genitori che necessitano di ulteriori delucidazioni mentre il personale amministrativo sarà a disposizione dell'utenza per svolgere le procedure burocratiche e supportare le famiglie nella fase tecnica di inserimento dati, sia di mattina, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12, che nel pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 17,30.

Inoltre la dirigente fa sapere che nei prossimi mesi, se l’andamento dei contagi lo consentirà, la scuola organizzerà degli incontri in presenza, su prenotazione, per far conoscere la scuola e i suoi docenti.