Scuola Guglielmo, ieri la consegna dei certificati linguistici ''Trinity''

I corsi sono stati tenuti a partire dal mese di marzo. LE FOTO

MONREALE, 9 giugno – Si è svolta ieri la cerimonia di consegna della certificazione linguistica per gli studenti della scuola Guglielmo II di Monreale che hanno partecipato ad appositi corsi pomeridiani, che a partire dal mese di marzo, sono stati tenuti dalle docenti Liliana La Rocca, Marzia Vanella e Oriana Venturella con la collaborazione della docente Flavia Biccica.

I 69 alunni, che hanno seguito i corsi, utilizzando il materiale fornito delle docenti sui tablet messi a disposizione dalla scuola, hanno sostenuto gli esami dal 24 al 27 maggio e tutti li hanno superati brillantemente.

La scuola ha rinnovato la convenzione con il Trinity College London, ente internazionale attivo dal 1877 e presente in oltre 60 paesi nel mondo e si è riconfermata centro esami registrato. Ad oggi la certificazione Trinity è richiesta in molti ambiti, da quello universitario, a quello scolastico e professionale; valorizza il proprio curriculum vitae ed attesta il livello raggiunto nella abilità audio-orali riferite al QCER, il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, che descrive cosa una persona “sa fare” con la competenza comunicativa acquisita nella lingua straniera.

Le docenti di Inglese della scuola ritengono che gli esami Trinity siano particolarmente adatti agli alunni del 1° ciclo d’istruzione perché’ sono costruiti per stimolare e incoraggiare la comunicazione reale e risultano molto motivanti. Inoltre sono riconosciuti a livello internazionale e spendibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età. La dirigente scolastica Iolanda Nappi ha consegnato i certificati insieme alle docenti alla presenza dei genitori, che hanno manifestato la volontà di continuare il percorso anche il prossimo anno.