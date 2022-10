Scuola Veneziano-Novelli, per 80 alunni arriva la certificazione Cambridge

Oggi pomeriggio la consegna degli attestati. LE FOTO

MONREALE, 11 ottobre – Si è svolta questo pomeriggio nell’aula magna della scuola “Pietro Novelli” la cerimonia di consegna degli attestati di certificazione in lingua inglese Cambridge Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers e A2 Key for schools (KET).

Protagonisti sono stati gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Novelli e della scuola secondaria di I grado Veneziano, che durante lo scorso anno scolastico hanno partecipato ai corsi extracurriculari di preparazione agli esami, attivati anche grazie ai fondi europei dei PON “Apprendimento e socialità 2021” e tenuti dalle docenti esperte di lingua inglese della scuola Piera Madonia, Zaira Di Mitri, Ivana Taormina e Marilena Vitrano, con il supporto dei tutor Gianpiero Lo Piano Rametta, Lucina Guardì e Margherita Giambruno.

Gli allievi hanno svolto i percorsi di apprendimento con notevole profitto e hanno conseguito le certificazioni linguistiche dei livelli corrispondenti del Quadro Comune Europeo di Riferimento, molti con esiti di eccellenza.

Alla cerimonia hanno preso parte il dirigente scolastico della scuola “Veneziano – Novelli”, Marco Monastra, il responsabile della scuola di lingue ed ente certificatore International House di Palermo, Marco Faldetta, insieme al referente per gli esami Cambridge del centro linguistico palermitano, Fabrizio Mascali e le docenti di inglese che hanno seguito gli alunni nella preparazione.

È utile ricordare anche il ruolo del lavoro in classe svolto dalle docenti Maria Rita Nobile, Mariella Ferraro, Giovanna Lo Coco, Giusy Giangrande e dalle altre maestre che fanno parte di uno staff ormai consolidato ed affiatato che lavora in sinergia e con lo sguardo rivolto al percorso degli studenti in continuità, dalla scuola dell’infanzia alla terza della secondaria di secondo grado.

Gli 80 alunni, dalla quinta della primaria Novelli fino agli alunni della scuola media Veneziano, sono stati a lungo applauditi dalla platea dei genitori, contingentata per rispettare le norme di sicurezza, ricevendo le congratulazioni da parte degli astanti, nella consapevolezza di avere messo un importante tassello alla loro formazione linguistica e personale.

L’istituto anche quest’anno proseguirà sulla strada già da anni intrapresa di questa opportunità formativa, attivando nuovamente altri corsi dalle analoghe finalità, per i quali la scuola ha ricevuto anche in questa occasione l’importante riconoscimento dall’ente certificatore International House di Palermo di centro qualificato di preparazione agli esami di certificazione Cambridge Assessment English.

La serietà e la qualità del servizio offerto sono stati riconosciuti anche dalla Cambridge University Italia che aveva già inserito la scuola tra i nominati al prestigioso riconoscimento di “Best Italian Cambridge preparation centre”, ovvero migliore centro italiano di preparazione agli esami di certificazione Cambridge, per l’anno scolastico 2020/21.