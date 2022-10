Scuola Morvillo, che festa stamattina per la visita dell'arcivescovo

La dirigente Giammona: “Un momento molto importante per i nostri ragazzi”. LE FOTO

MONREALE, 27 ottobre – Stamattina la scuola “Francesca Morvillo” ha ricevuto l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, che ha accettato l’invito della dirigente scolastica ad inaugurare, col suo saluto, il nuovo anno scolastico.

Complice la bella giornata, il presule è stato accolto con entusiasmo nel cortile del plesso principale da tutta la comunità scolastica che ha intonato canti, ha preparato messaggi e cartelloni per il nuovo vescovo.“Quest’incontro rappresenta un momento importante per i nostri ragazzi – ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, - perché la presenza e la testimonianza sono ciò di cui i nostri ragazzi hanno bisogno per maturare nel rispetto di quei valori sociali che fanno di una comunità il luogo in cui crescere moralmente e intellettualmente”.

Monsignor Isacchi ha manifestato gratitudine per l’accoglienza festosa e grande compiacimento per la positiva interazione con grandi e piccini, promettendo loro nuovi e proficui incontri nei prossimi mesi. Molto apprezzata è stata dai ragazzi la storia di Davide e Golia che il presule ha raccontato sottolineando quanto ognuno di noi, anche il più piccolo, può fare la differenza nel rendere questo mondo un luogo migliore.