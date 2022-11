Gli Open Days al Rutelli tra didattica, Erasmus e PCTO

Cinque appuntamenti calendarizzati fino a gennaio per far conoscere l'offerta formativa dell'istituto

PALERMO, 21 novembre – Sabato prossimo, 26 novembre, partono gli Open days all'istituto Mario Rutelli per gli incontri di orientamento e iscrizioni al primo anno delle superiori.

Come ogni anno, l’istituto superiore Mario Rutelli di Palermo, accoglie nei suoi laboratori i ragazzi che terminano il primo ciclo di istruzione per le attività di orientamento e scelta degli studi superiori. L’Open Day è l’occasione giusta per visitare la scuola, conoscere i docenti e operare una scelta consapevole. Le date sono il 26 novembre, 17 dicembre, 14, 21 e 28 gennaio in orario mattutino e pomeridiano.

I percorsi di studio e l'offerta formativa per l'anno scolastico 2023-24

Partecipare agli Open Days del Rutelli diventa una occasione per scoprire le attività che ci contraddistinguono e soprattutto conoscere l'offerta formativa dell'Istituto. In particolare, durante gli incontri sarà possibile parlare con i docenti dell'orientamento e fare delle piccole esperienze pratiche nei laboratori.

In particolare, per il prossimo anno scolastico, i nuovi iscritti potranno frequentare i percorsi di studio in Turismo, Scienze Umane, Scientifico, Design e Progettazione Architettonica ma anche Bioarchitettura come percorsi specializzati a curvatura dell'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio.

Ricordiamo inoltre la presenza del CAT Serale, il percorso dedicato ai lavoratori che intendono diplomarsi. Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle materie, orari e tipologia di formazione, vi invitiamo a visitare il seguente link alla pagina del sito istituzionale della scuola, oppure contattare i referenti dell'orientamento: professor Fulvio Di Girolamo e la professoressa Loredana Perruccio rispettivamente ai seguenti numeri: +39 3293669531 e +39 3382906189, oppure tramite email: fulvio.digirolamo@ilrutelli.it e loredana.perruccio@ilrutelli.it