Scuola Guglielmo, applausi per il concerto di Natale degli alunni

L’evento si è tenuto nella chiesa del Sacro Cuore. LE FOTO

MONREALE, 22 dicembre – Stamattina, all’interno della splendida cornice della chiesa del Sacro Cuore, l’istituto Guglielmo II ha dedicato l’intera mattinata alla musica corale. L’attività, curata dalla docente di Musica della scuola media, Rosangela Portera, rientra nell’ambito della pratica musicale.

Davanti ad un folto pubblico di genitori, con la partecipazione dei docenti, di don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale e dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto in rappresentanza dell'amministrazione comunale, gli alunni hanno eseguito un ampio repertorio comprendente generi differenti, di varie epoche e in diverse lingue: latino, inglese, francese e tedesco.

Durante le ore curricolari, infatti, l’istituto svolge la pratica musicale con l’obiettivo di formare un coro quando canta e un’orchestra quando suona all’interno di ogni classe. Secondo questo principio, tutti gli alunni partecipano all’attività, a prescindere dal timbro e dal suono della loro voce e, così, il coro diventa espressione di inclusione e condivisione.

Gli alunni di tutte le classi prime, seconde e terze della sede centrale hanno appreso un repertorio differente; i brani sono stati selezionati per ogni tipo di gruppo classe e in base a difficoltà diverse. La classe quinta C della primaria del plesso Mattarella, alla presenza dei genitori, ha eseguito due brani con la prima A della secondaria, a conclusione del progetto continuità.

La vice preside Liliana La Rocca ha ringraziato la collega Portera per l’eccellente lavoro svolto e ha sottolineato l’importanza della manifestazione che ha visto nuovamente i genitori condividere con i propri figli momenti educativi così gioiosi.