Monreale avrà anche il liceo scientifico di Scienze applicate

Il sindaco Arcidiacono si complimenta per questo risultato importante

MONREALE, 4 febbraio – Dal prossimo anno Monreale avrà anche il liceo scientifico opzione Scienze applicate. Ieri è arrivato, infatti, il decreto della Regione siciliana. Lo rende noto la dirigente scolastica dei licei Classico e scientifico Emanuele Basile Loredana Lauricella.

La dirigente, con grande soddisfazione, ha esternato questa importante notizia per i giovani monrealesi che avranno la possibilità di scegliere tra i vari percorsi di studio.

L’opzione “Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. Ad esprimere i complimenti per questo successo interviene il sindaco Alberto Arcidiacono che ha inviato un messaggio di augurio per l’importante risultato raggiunto dalla dirigente Loredana Lauricella e dal tutto il personale docente e amministrativo.