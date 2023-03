La scuola Veneziano-Novelli ai Giochi Matematici del Mediterraneo

L’istituto monrealese ha potuto schierare sei piccoli studenti

MONREALE, 10 marzo – Le fasi di realizzazione dei Giochi Matematici del Mediterraneo al centro dell'agenda didattica del Veneziano-Novelli.

La competizione nazionale, promossa dall'Accademia Italiana per la promozione della Matematica, in collaborazione dell'Università degli studi di Palermo, ha visto impegnati oggi nella finale di area due alunni della 5^ D della primaria e 4 delle 1^ A e 1^ G delle medie.

Gli allievi, che hanno già superato le qualificazioni d'istituto, coordinati dalle docenti referenti Marisa Cavanna e Michela Schillaci, si sono cimentati nell'iniziativa confrontandosi con una realtà nuova di scambio e integrazione.

Un percorso ludico, cui la scuola partecipa ormai da diversi anni, che guarda alla valorizzazione delle eccellenze attraverso esperienze socializzanti in cui lo studente diventa protagonista attivo di un significativo momento formativo.