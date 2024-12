Scuola Veneziano-Novelli, piccoli matematici crescono...

Quindici studenti si sono qualificati per la finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Ecco chi sono

MONREALE, 22 dicembre – Anche quest'anno gli alunni della Veneziano-Novelli parteciperanno alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

Sono 15 studenti delle classi quarte e quinte della primaria e delle prime e terze delle medie che, avendo superato la qualificazione d'istituto, si sono classificati con un punteggio utile per la fase successiva. Gabriele Bucceri, Giulia Valerio, Samuele Di Girolamo per le quarte; Karola Blando, Leonardo Tumminello, Michele Sardisco, e Flavio Francesco Curcio per le quinte; Gabrile Manfredi Salamone, Tosca Francesca Tusa, Francesco Cavolo e Massimo Zangara per le prime medie; Marta Abate, Marta Lucchese, Pietro Amatuzzo e Adele Maria Nicolosi per le terze medie, disputeranno in primavera, a Palermo, la finale della competizione.

Da anni, ormai, la scuola investe nella valorizzazione delle eccellenze attraverso la didattica della matematica e la partecipazione a questo gioco - concorso, organizzato dall'Accademia italiana per la promozione della matematica, in collaborazione con l'Università degli studi di Palermo.

Referenti del progetto per l'istituto monrealese le docenti Marisa Cavanna e Ina Messina che coordinano le varie fasi di svolgimento delle attività.

Un percorso ludico che offre ai ragazzi la possibilità di partecipare individualmente ad una competizione con l’obiettivo di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica, permettendo anche il confronto con una realtà diversa da quella di classe e favorendo quindi scambio e integrazione.