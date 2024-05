Gli studenti della Veneziano-Novelli si fanno onore alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo

La prova si è disputata stamattina all’università di Palermo

PALERMO, 19 maggio – Ottimi risultati per tre alunni dell'istituto Veneziano-Novelli che hanno partecipato alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

Accompagnati dalle docenti referenti Marisa Cavanna e Ina Messina, gli allievi Alessandra Giallombardo, Tosca Francesca Tusa e Mauro Cocchiara, dopo avere disputato, stamattina, presso il Polo didattico 17 dell'Università degli Studi di Palermo, la gara conclusiva del concorso, per le categorie P5 e S1, hanno preso parte alla premiazione, ricevendo una medaglia e un attestato.

I tre ragazzi hanno affrontato la prova con tanto impegno, ma anche con tanta emozione. Tra migliaia di partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia e dalla Croazia, gli alunni della scuola monrealese hanno superato i vari livelli di selezione della gara, classificandosi tra i primi cento su scala nazionale. Grande entusiasmo per tutta la comunità scolastica che rinnova l'impegno per implementare lo sviluppo di una didattica innovativa e motivazionale.