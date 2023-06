Scuola Guglielmo, per 52 studenti arriva la certificazione Trinity

L'attività extra currricolare si è conclusa lo scorso 19 maggio. LE FOTO

MONREALE, 1 giugno – Grandi soddisfazioni per gli alunni della scuola Guglielmo II, che in questi giorni hanno sostenuto gli esami per la certificazione di lingua inglese Trinity a conclusione del progetto extra-curricolare tenuto dalle docenti Liliana La Rocca e Marzia Vanella.

Il progetto, concluso il 19 maggio, ha permesso a 52 studenti delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado della sede e di Aquino di sostenere l’esame GESE ( Graded Exam in Spoken English) del Trinity College per i Grade 3 – 4, rispettivamente corrispondenti ai livelli A2.1 e A2.2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) per le abilità orali di ricezione e interazione in lingua inglese.

L’acquisizione della certificazione linguistica è stata un’esperienza formativa importante per gli alunni, il cui livello linguistico è stato attestato dal prestigioso Trinity College London, ente riconosciuto a livello internazionale, con il quale l'istituto collabora da anni.

Anche quest'anno i ragazzi hanno avuto esiti eccellenti e le docenti La Rocca e Vanella sono soddisfatte ed orgogliose del lavoro volto, frutto di un grande lavoro di squadra e della passione che e docenti hanno per la lingua Inglese e che cercano di trasmettere ogni giorno ai loro alunni.

Studenti e docenti hanno festeggiato trascorrendo una serata insieme in allegria. Degno di nota è il riconoscimento che il Trinity College ha riservato alla scuola: "Siamo onorati - afferma il Trinity College – di conferire alla vostra Sede d'Esame Trinity College London il Digital Transformation Award per l'Anno Accademico 2022-23.

Vogliamo ringraziare la scuola per aver guidato il progetto Trinity nel vostro Istituto con gli esami in modalità video-conferenza, contribuendo così attivamente al processo di Digital Transformation e sostenibilità nel quale crediamo vivamente e riponiamo grande fiducia, operando anche come Ente Rigeneratore della Green Community del Ministero dell'Istruzione e del Merito”.