Monreale, al via i corsi accademici della Sicily Music Academy

Garantiscono alta formazione. Domani pomeriggi prova gratuita

MONREALE, 31 agosto – Sono aperte le iscrizioni ai corsi accademici di alta formazione Musicale classica e moderna della Sicily Music Academy. Quest'Anno i corsi musicali ad indirizzo strumentale e vocale Saranno: canto moderno (Jazz, Rock e Pop), violino, violoncello, contrabasso, pianoforte & tastiere, chitarra, batteria, basso elettrico, sax e clarinetto.

La Sicily Music Academy è l’unico ente di rilascio di certificazioni "Trinity College of London" della provincia di Palermo, le uniche certificazioni ad essere riconosciute anche nei conservatori italiani. L’accademia offre la possibilità di studiare musica, sia essa a livello strumentale e/o vocale a partire dai 3 anni senza limiti di età. Gli indirizzi stilistici sono due: classica/jazz & rock/pop.

Anche quest'anno, grazie all'etichetta discografica indipendente della fondazione la "Sicily Music Studio - Record Label" sarà possibile iscriversi a due nuovi corsi: corso di DAW Logic Pro, corso dedicato ai producer musicali e/o a chi si vuole affacciare al mondo della produzione della propria musica & il corso per DJ e musica elettronica.

Per chi fosse interessato, domani 1 settembre dalle ore 16 alle ore 20 sarà possibile effettuare un incontro per la prova gratuita. La sede si trova in salita San Cristofaro, 7 - Monreale