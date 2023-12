Scuola Margherita di Navarra, inaugurato ieri il presepe vivente

Realizzato da docenti e bambini delle sezioni di scuola dell’infanzia. LE FOTO

MONREALE, 21 dicembre - La gioia del Natale e la magia della Natività rivivono nel presepe vivente “E nasciu u bambineddu”, realizzato dai piccoli alunni della scuola Infanzia Margherita Di Navarra, nel plesso “Palazzo Ciolino” di Pioppo che per l’occasione si è trasformato in una piccola Betlemme.

Erano presenti all’inaugurazione padre Nicola Di Lorenzo, il Sindaco Alberto Arcidiacono, la Dirigente Scolastica Patrizia Roccamatisi, il Consigliere comunale Giuseppe Lo Coco, i docenti del plesso e i genitori, tutti accolti calorosamente dai bambini con canti tradizionali e il suono della zampogna a cura di Salvatore Modica. I piccoli allievi impegnati in varie attività hanno riprodotto le ambientazioni creando un percorso scenografico e interattivo lungo il quale si sono cimentati nei vari mestieri della tradizione: calzolai, pastori, fruttivendoli, pescatori, fornai, pastaie, lavandaie, ricamatrici, massaie.

Il percorso emozionante tra antichi mestieri con scene di vita agreste si conclude con la visita alla suggestiva grotta con la Sacra Famiglia. L’allestimento del presepe vivente è il risultato di tanto impegno da parte di tutti i bambini, degli insegnanti, dei genitori e dei collaboratori scolastici ed è una tangibile dimostrazione di come l’alleanza educativa scuola-famiglia possa portare a risultati entusiasmanti per la gioia di tutta la comunità educante. Padre Nicola ha ringraziato i docenti, ma soprattutto i bambini che in modo eccellente hanno interpretato la più grande pagina della storia dell’umanità.



Orgogliosa e fiera per l’atmosfera emozionante creata , la Dirigente Scolastica ha elogiato le docenti per l’impegno , la dedizione e la passione, sottolineando che la scuola non è solo il luogo in cui la conoscenza si crea, si esperisce e si evolve, bensì essa assolve egregiamente al ruolo di custode di antiche tradizioni; ha ringraziato, altresì, i genitori in quanto valore aggiunto della scuola e i bambini che con la loro spensieratezza e spontaneità riescono a suscitare negli spettatori tante emozioni.

La visita del Presepe vivente continua anche giorno 21 e 22 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.