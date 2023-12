Ieri l’Open Day alla Guglielmo II

Numerose le attività proposte. LE FOTO

MONREALE, 21 dicembre – Ieri è stata una giornata densa di emozioni per gli alunni della scuola secondaria della Guglielmo.

Al mattino nella bellissima cornice della Chiesa del Sacro Cuore, tutti gli alunni della sede centrale sono stati i protagonisti, davanti ai numerosi genitori presenti, del concerto “Cantiamo in coro”.

La performance corale è stata il frutto di un lavoro eseguito in ogni classe dell’istituto durante le ore curricolari.

È un laboratorio musicale che coinvolge tutti gli alunni, senza alcuna selezione, con l’obiettivo di creare un percorso che sia significativo per la crescita formativa e didattica di ogni studente, tenendo conto delle tante difficoltà che ognuno possa avere. Il repertorio proposto ha compreso brani didattici scelti in base al principio di gradualità, brani del passato e del presente in diverse lingue: latino, inglese, francese e tedesco. Percorrere il tempo significa trarre insegnamenti dal passato e cercare opere di valore; i testi dei canti nelle lingue straniere rappresentano una spinta a guardare e cercare oltre; significa uscire dal proprio guscio per abbracciare pensieri e modi di vivere anche distanti dal nostro.

Nel pomeriggio, presso i locali della sede centrale che del plesso di Aquino "Agnese Leto Borsellino", docenti e alunni, coinvolgendo i bambini delle classi quinte di Primaria, hanno attivato numerosi laboratori: di lingua straniera, lettura espressiva, artistico, musicale, matematico, scientifico, di educazione ambientale, storico-geografico e sportivo.

Nel laboratorio matematico "La matematica in gioco" i ragazzi di prima e seconda secondaria hanno coinvolto i bambini di quinta primaria con il tangram e la battaglia navale, giochi realizzati in classe durante le ore di matematica, che hanno stimolato i più piccoli alla competizione e alla cooperazione.

Il laboratorio scientifico ha visto gli alunni impegnati nell'esecuzione di un esperimento sotto gli occhi attenti e curiosi dei compagni più piccoli della scuola primaria. I nostri protagonisti delle scienze hanno mostrato come è possibile rilevare il grado di acidità-basicità di varie sostanze di uso comune in base alla loro interazione con diversi indicatori di pH. Inoltre sono stati presentati diversi modellini tridimensionali dell'atomo, della cellula e della molecola del DNA, realizzati dai ragazzi in classe per fissare al meglio e comprendere gli argomenti trattati.

Durante il laboratorio linguistico gli alunni hanno presentato un vero e proprio tour di Londra, descrivendo, in lingua inglese, i monumenti più importanti della città. I bambini della primaria hanno anche giocato a tombola in inglese con il supporto degli alunni della scuola secondaria nel ruolo di tutor.

Il laboratorio storico- geografico ha visto gli alunni impegnati nell'illustrazione dei lavori relativi alle fasce climatiche, ai biomi e alla presentazione dei castelli medievali realizzati durante le ore di laboratorio “Il fermo immagine della storia”.

Il laboratorio sportivo, infine, ha coinvolto i ragazzi in un'entusiasmante partita di pallavolo sotto la guida dei docenti di scienze motorie. Inclusione, collaborazione e divertimento sono stati, anche in questo caso, i protagonisti di questo laboratorio.

I ragazzi hanno dimostrato ottime competenze interdisciplinari e hanno lavorato insieme all'insegna dei principi del Learning by doing, "imparare facendo".

E’ stata presentata, inoltre, alle famiglie l'Offerta Formativa dell'Istituto che mira alla costruzione di un percorso scolastico del primo ciclo in cui ogni alunno, con il proprio patrimonio unico di caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi accolto e felice di trovarsi a scuola, di imparare e possa diventare sempre più curioso di conoscere e capace di appassionarsi al mondo.

E’ stato sottolineato che le scelte educative, curriculari, extracurriculari ed organizzative dell’ICS Guglielmo II sono finalizzate al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica, alla realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli alunni e alla valorizzazione del merito e delle eccellenze.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Irene Bornelli, ha intrattenuto i genitori presentando i progetti PNRR che hanno consentito di innovare gli ambienti di apprendimento in tutti i plessi scolastici e che consentiranno, a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025, un ricco ampliamento dell’offerta formativa che prevede l’attivazione di iniziative curriculari ed extracurriculari volte al potenziamento di competenze linguistiche, competenze matematico-scientifiche, conoscenza della lingua inglese con il conseguimento della certificazione TRINITY, competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica).

La Dirigente, inoltre, ricorda tutte le attività che il corpo docente dell’istituto ogni giorno mette in campo, oltre quanto dimostrato attraverso i laboratori presentati: attività di supporto alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo, attività rivolte all’orientamento formativo e scolastico, attività volte allo sviluppo dell’identità personale e dell’autostima, attività volte a implementare la cultura della salute e della sostenibilità ambientale, attività volte alla sicurezza e alla legalità con le forze dell’ordine.

Si ricorda, infine, che la scuola propone e coinvolge gli studenti nelle seguenti uscite dedattiche: itinerati di mezza giornata (percorsi artistico-culturali), visite a musei e mostre, partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, itinerari di una intera giornata presso luoghi di interesse storico, artistico e culturale, viaggi d’istruzione in Sicilia con 2 pernottamenti e in Italia con 5 pernottamenti, gemellaggi.

L'Open Day verrà riproposto il 17 Gennaio 2024. In tale occasione i genitori potranno avere il supporto degli uffici di segreteria per l'iscrizione dei propri figli.

