Concluso ieri il progetto ''Vivi l’atletica insieme ai suoi campioni 2.0''

Premiati gli alunni delle scuole monrealesi “Francesca Morvillo” e “Basile-D’Aleo” di Monreale. LE FOTO

PALERMO, 9 febbraio – Con la cerimonia di premiazione presso gli impianti sportivi del Cus Palermo si è concluso ieri il progetto “Vivi l’atletica insieme ai suoi campioni 2.0”.

Sono stati premiati, tra gli altri, alcuni alunni delle scuole monrealesi “Francesca Morvillo” e “Basile-D’Aleo” di Monreale, giunti nelle prime tre posizioni nelle classifiche finali delle discipline cui hanno preso parte. La manifestazione, che ha visto una massiccia partecipazione delle scuole della provincia di Palermo, ha voluto promuovere e diffondere la pratica sportiva dell’atletica leggera nelle nuove generazioni.

Gli alunni, accompagnati dai docenti di Scienze Motorie Teresa Guglielmo e Alessia Giaimo della scuola “Francesca Morvillo” e Isabella Zarcone e Antonino Cocchiara dell’istituto “Basile-D’Aleo”, sono stati premiati da atleti azzurri locali di fama nazionale e internazionale, del presente, come i gemelli olimpionici Ala e Osama Zoghlami, del passato, come l’indimenticabile Totò Antibo e Rachid Berradi, per 19 anni primatista italiano di mezza maratona. I ragazzi dell’istituto “Basile- D’Aleo” saliti sul podio sono stati: Valeria Terzo e Vittoria Ferraro della 1A liceo classico (getto del peso) e Riccardo Caputo della 1A liceo scientifico scienze applicate (velocità).

Sette, invece, gli alunni premiati della scuola Morvillo giunti con eccellenti risultati nelle gare di velocità, resistenza e lancio del vortex: nella scuola primaria si sono distinti Serena La Cara della 4A (velocità) e Emanuel Patellaro della 5C (lancio del vortex); nella scuola secondaria sono stati premiati Marco Guardì della 2C, Sara Sorrentino della 3B e Alessio Ferraro della 1A per il lancio del vortex, mentre Carola Caputo della 2D e Daniele Sorrentino della 1A hanno primeggiato nella corsa veloce.

In particolare, la scuola Francesca Morvillo si è aggiudicata il premio finale come migliore scuola secondaria per gli eccellenti risultati individuali conseguiti e per la virtuosa diffusione della pratica atletica.