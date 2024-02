Scuola Morvillo, un incontro per difendersi dai pericoli della rete

Rientra nelle attività educative contro il bullismo e cyberbullismo

MONREALE, 18 febbraio – Nei giorni scorsi , presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo"Francesca Morvillo" di Monreale, si è tenuto un incontro tra i bambini delle quinte della primaria e l'ispettore di Polizia, Adolfo Colli, per discutere di uso corretto delle nuove tecnologie e dei pericoli della rete, in particolare quelli relativi al Cyberbullismo e alla pedopornografia on line.

L'ispettore, che era già stato nella nostra scuola, dirigente del Coisp e fautore di una serie di progetti sulla Legalità nelle scuole di Palermo e provincia, si è fatto latore, attraverso modi simpatici ed empatici, di messaggi positivi e molto sentiti dai giovani.

I bambini, preparati dalle docenti curriculari, da Tiziana Zito ( referente bullismo), dalla dirigente Francesca Giammona e dalla vicepreside Antonella Lo Presti, sono stati molto attenti e partecipi all'incontro, ponendo molte domande ed esponendo dubbi e insicurezze, sentendosi ascoltati dell'Ispettore che, con brevi ma intensi video, ha saputo interessarli e coinvolgerli in un acceso dibattito per ben due ore che non sono state sufficienti a far completare la trattazione di tutti gli argomenti proposti, per cui a breve sarà programmato un nuovo incontro in materia.