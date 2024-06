Scacchi che passione… gli studenti della veneziano-Novelli si sfidano in un torneo

L’iniziativa compresa nel progetto "A scuola dagli sport della mente". LE FOTO

MONREALE, 4 giugno – Si è concluso con un torneo finale, alla Veneziano-Novelli, il progetto di scacchi "A scuola dagli sport della mente".

Promosso e finanziato dalla Federazione Italia Scacchi per diffondere tra i giovani il gioco degli scacchi, il percorso, sviluppato in 30 ore, ha visto impegnati 20 studenti, coordinati dal docente referente Giampiero Virga e guidati dall'istruttore federale Rosario Davi' e dal candidato maestro Elio Ganci dell'Accademia Scacchistica Monreale.

Un approccio ludico per un'attività che presenta tante opportunità formative, dallo sviluppo delle competenze logico-matematiche a quelle della memoria e a quelle relazionali e sociali.

Al torneo conclusivo, che si è tenuto ieri pomeriggio al plesso Novelli, si sono aggiudicati la vittoria gli alunni Giuseppe Fabra per la categoria "Primo assoluto", Flavio Curcio per la categoria di fascia della scuola primaria e Alberto Messina per la categoria della fascia delle medie.

Tutti i piccoli giocatori hanno ricevuto una medaglia ricordo e sono stati tesserati all'Accademia Scacchistica Monrealese.

Entusiasti anche i genitori che hanno condiviso con i figli le emozioni della gara in un clima di dialogo e cooperazione con le proposte educative dell'istituzione scolastica.