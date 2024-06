Con ''È tempo di volare'' i bambini della Badiella salutano la scuola

Protagonisti i piccoli alunni del terzo anno della scuola dell’infanzia. LE FOTO

MONREALE, 12 giugno – “E’ tempo di volare”: è il titolo dello spettacolo conclusivo che ha visto protagonisti nei giorni scorsi i bambini della scuola dell'infanzia Badiella, tra cui gli alunni dell’ultimo anno: i cosiddetti “remigini".

Lo spettacolo ha avuto appunto come protagonisti i bambini che, con disinvoltura, allegria, competenza ed emozione si sono esibiti nella splendida cornice del chiostro del convento, alla presenza di numerosi parenti, cantando e recitando.

Le maestre hanno dedicato un emozionante pensiero agli alunni che usciranno dalla scuola dell'infanzia, per frequentare a settembre la scuola primaria, dopo tre anni di cura, coccole e massima attenzione ad ogni aspetto del loro essere.

".Volate alto, qualche volta giratevi anche indietro e pensate a noi, ma poi continuate per la vostra strada verso un brillante futuro..."

La sorpresa più grande è arrivata quando un gruppo di genitori si è esibito sulle note di una canzone inedita composta dalla maestra Grazia dal titolo "Badiella".

Il messaggio che si è voluto dare con questa performance di fine anno e di fine ciclo scolastico è che ogni bambino ha tempi e ritmi di apprendimento personalizzati e che ad ognuno deve essere dato il giusto tempo per “volare”.

Tanta soddisfazione e condivisione da parte dei genitori presenti, i cui figli hanno potuto godere, in questi ultimi tre anni, del clima disteso e familiare, ma allo stesso tempo attivo e altamente formativo che si respira alla scuola dell'infanzia Badiella.