Scuola Guglielmo, lunedì l’inizio delle lezioni: ecco le modalità

Da quest’anno prevista la mensa alla materna con orario normale

MONREALE, 6 settembre – Lunedì suonerà la campanella pure per gli alunni della scuola “Guglielmo II” di Monreale.

Per la scuola primaria le porte si apriranno alle ore 8 per accogliere gli alunni delle classi prime del plesso Leto Piraino Borsellino. Le lezioni si concluderanno alle ore 11:05. lo stesso orario sarà osservato per l’intera settimana (9-13 settembre).

Plesso Mattarella (Centrale): scuola primaria classi prime entreranno (per la sola giornata di lunedì 9 settembre) alle ore 9:05 ed usciranno alle ore 11:05.

Gli alunni di classe prima della scuola secondaria entreranno giorno 9 settembre alle ore 8 ed usciranno alle ore 11. A partire dal 10 settembre entreranno tutti gli alunni delle classi di scuola primaria (I, II,III, IV, V) orario 8:05-11:05 e di scuola secondaria di primo grado (I - II - III) con orario 8-11.

Scuola dell’infanzia i nuovi bimbi iscritti verranno accolti dalle insegnanti giorno 10 settembre con orario 8-11 per tutte le sezioni di tutti i plessi.

Dal 13 settembre saranno accolti tutti i bambini di sezione. Orario 8-11. A partire dal 16 settembre e fino al 27 l’orario per la scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado sarà 8 - 12 mentre per la scuola primaria sarà articolato dalle ore 8:05 alle 12:05.

Alla scuola primaria “Mattarella”, durante la pausa estiva, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Francesco La Barbera e del sindaco Alberto Arcidiacono, del geometra Sala, dell’architetto Rosanna Romano, sono stati realizzati lavori di tinteggiatura in alcune aule al pianterreno del plesso centrale.

Inoltre, sono stati avviati lavori di manutenzione al plesso Badiella grazie alla collaborazione con l’Opera Pia. La Dirigente scolastica Irene Bornelli ha autorizzato, inoltre, con delibera del Consiglio d’Istituto, i lavori di tinteggiatura di alcune aule del plesso Badiella.

Grandi novità alla scuola dell’infanzia della “Guglielmo II” in tutti i plessi (Casa Santa, Sacro Cuore, Badiella, Puglisi) da quest’anno scolastico sarà attivata la mensa nelle sezioni a tempo normale con orario di 40 ore settimanali per offrire alle famiglie un servizio molto utile e mirato alla crescita, all’autonomia e al benessere del bambino.

Saranno inoltre avviati percorsi formativi e laboratoriali per gli alunni, le famiglie, personale ATA e i docenti finanziati con i fondi del PNRR (DM 65; DM 66; DM 19) che potenzieranno le competenze linguistiche, logico matematiche degli alunni e avranno come scopo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari territoriali.