Al via l’Open Day all’asilo nido comunale “Paolo Giaccone” e in quelli convenzionati con il Comune

Sarà aperto ai genitori che vorranno iscrivere i loro bambini nelle strutture monrealesi

MONREALE, 15 febbraio - Parte l’Open Day all’asilo nido comunale “Paolo Giaccone” in collaborazione con le strutture private convenzionate con il comune di Monreale.

L’Open Day promosso dall’amministrazione comunale sarà aperto a tutte le famiglie interessate a iscrivere i propri bambini al nido per l’anno educativo 2025/2026, ed ha lo scopo di far conoscere da vicino gli ambienti dove i bambini potranno crescere, imparare e divertirsi.

Il personale educativo avrà il compito di dedicarsi al benessere e al percorso educativo, del programma educativo, e quindi delle attività creative e stimolanti volte a favorire lo sviluppo psicomotorio e cognitivo dei più piccoli.

L’evento è stato promosso dall’assessore dei Servizi Sociali, Riccardo Oddo e dal dirigente ai Servizi Sociali, Pietroantonio Bevilacqua. L’iniziativa è stata organizzata e gestita dalla responsabile del Servizio Asilo Nido, Ilenia Ferrara con le colleghe che operano con grande professionalità nella struttura di via Venero da sempre punto di riferimento per le famiglie e soprattutto per le mamme che lavorano che possono usufruire di un servizio efficiente per i loro piccoli.