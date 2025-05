Monreale, premiati gli studenti per i loro elaborati sulla Memoria

La cerimonia si è svolta oggi in aula consiliare. LE FOTO

MONREALE, 27 maggio – Si è svolta oggi in aula consiliare la cerimonia di premiazione degli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole di Monreale sul valore universale della memoria.

L’iniziativa ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi giovani, che hanno dato voce alle loro riflessioni sul tema attraverso diverse forme espressive.

Ogni gruppo di alunni ha avuto la libertà di scegliere la modalità più adatta per esprimere il proprio messaggio: scritti, video, produzioni artistiche e altre innovative forme creative hanno dato vita a lavori di grande impatto emotivo e intellettuale. I migliori elaborati sono stati selezionati da una Commissione composta da dirigenti, che ha riconosciuto l'originalità e la profondità delle opere presentate.

La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono, dell'assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi, della vicepresidente del Consiglio comunale Antonella Giuliano, oltre ad altri rappresentanti della commissione fra i quali i professori Stefano Gorgone, Lillo Aricò e Benedetto Rossi come componente del Comune.

L'assessore Roccamatisi ha sottolineato l'importanza dell'evento, dichiarando: "Ricordare la Shoah non è solo un dovere morale verso le vittime, ma anche una responsabilità verso le future generazioni. Monreale si unisce all'appello affinché la memoria di questi eventi resti viva, guidando i giovani verso una società fondata sul rispetto, la tolleranza e la pace".

L'iniziativa rientra nelle attività promosse dal Comune di Monreale per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della memoria storica e per promuovere i valori fondamentali della convivenza civile e della solidarietà. Gli elaborati premiati rappresentano un toccante esempio di come la creatività e l'impegno dei giovani possano contribuire a mantenere viva la fiamma del ricordo e a costruire un futuro migliore. Un gesto concreto per la Memoria: Le Parole di "Auschwitz" sulle Targhe in Plexiglas

Per rafforzare ulteriormente il messaggio, dopo aver ascoltato la canzone "Auschwitz" di Francesco Guccini, gli studenti hanno selezionato alcune parole chiave del brano che rimarranno impresse nelle loro menti.

Queste targhe in plexiglas, cariche di pensieri e riflessioni, sono state assegnate a ciascuna istituzione scolastica partecipante per essere affisse negli ingressi dei rispettivi edifici scolastici. In questo modo, ogni giorno, entrando a scuola, i ragazzi ricorderanno la Giornata della Memoria e rifletteranno sul significato di vivere in una società libera, contribuendo a mantenere viva e visibile la memoria di eventi cruciali per la nostra storia attraverso le evocative parole di Guccini.