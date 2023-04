Educazione stradale a scuola alla scuola Morvillo: incontro col comandante Luigi Marulli

Una mattinata istruttiva su argomenti di educazione civica. LE FOTO

MONREALE, 4 aprile – Ieri, a partire dalle 9 e per quasi tutta la mattinata, nella classe IV A della scuola primaria dell’istituto “Francesca Morvillo”, su invito delle maestre e della dirigente, sono arrivati alcuni rappresentanti della Polizia Municipale locale per approfondire l’argomento della sicurezza stradale.

Erano presenti: il comandante Luigi Marulli; l’ispettore capo Rocco Passalacqua e l’ispettore capo Michele Rao. Prima di tutto Luigi Marulli ha fatto una breve descrizione del loro lavoro e dei servizi che offrono ai cittadini come: occuparsi del randagismo, contrastare l’inquinamento ambientale, fare controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, fare rispettare le ordinanze del sindaco… quindi non solo multe e controllo del traffico! Il comandante ha anche spiegato la differenza fra forze dell’ordine militari e quelle non militari.

Subito dopo ci sono state domande a raffica da parte degli alunni: Come si entra nella Polizia Municipale?Perché vi chiamano vigili urbani? Ha mai preso una multa? Cosa le piace di più del suo lavoro?

In particolare, alla domanda “Qual è l’esperienza più strana che ha vissuto al lavoro”, il comandante Marulli ha raccontato di quella volta che è stato chiamato per catturare un toro inferocito il quale, nonostante le funi e tre dosi di sonnifero, ha messo a repentaglio la vita di un dipendente comunale.

Nella seconda parte dell’incontro Michele Rao ha simulato i segnali manuali che sostituiscono il semaforo; in seguito, a turno, i bambini si sono esercitati a fare il “vigile urbano” dando il rosso, il giallo e il verde a pedoni e a finti automobilisti.

Infine, dopo la foto di rito, ognuno è tornato al proprio lavoro.

* classe IV A scuola primaria “Francesca Morvillo”