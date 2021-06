Scuola Morvillo, in sei vanno in pensione: ieri il saluto

Sono il direttore dei servizi generali e amministrativi, tre docenti e due collaboratori scolastici

MONREALE, 25 giugno – Ultimo giorno di servizio ieri per alcuni dipendenti della scuola ''Francesca Morvillo'' di Monreale, che, con la conclusione dell’anno scolastico, hanno terminato la loro carriera, spesa per gran parte nelle scuole monrealesi.

Ad andare in pensione sono stati Calogero Maranzano, direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola da oltre vent’anni; Liliana Rossi e Giuliana Barone, entrambe insegnanti della scuola primaria, Nino Raciti, storico docente della scuola secondaria di primo grado, Teresa Romanotto e Mario Lo Coco, collaboratori scolastici. È stata anche l’occasione per salutare Bina Campanella, ex docente della scuola primaria andata in pensione lo scorso anno, quando, per via del lockdown, era stato impossibile organizzare a scuola un momento di saluto con i colleghi e il personale.

Nel corso di una cerimonia all’aperto negli spazi antistanti la scuola, alla presenza del dirigente scolastico, Francesca Giammona, e del direttore Stefano Gorgone, ieri i neo pensionati sono stati salutati e festeggiati da tutto il personale della scuola, fra applausi, commozione e momenti di ringraziamento per coloro che, per tanti anni, hanno condiviso momenti di lavoro, ma anche di convivialità e di amicizia con tutti i colleghi.

Il saluto ai neo pensionati è avvenuto volutamente nel luogo che ha segnato la loro esperienza lavorativa per diversi anni, a sottolineare il fatto che spesso la scuola viene vissuta con passione e affetto, oltre che con professionalità. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che ha ringraziato i neo pensionati per il lavoro svolto a servizio della scuola e di una comunità che ha contribuito in modo significante alla crescita delle future generazioni.

Il preside Gorgone, memoria storica della Morvillo e delle altre scuole del territorio, ha ripercorso le tappe della carriera scolastica di ognuno dei pensionati, con parole di lode e apprezzamento per un corpo docente e un personale scolastico di un istituto che fa parte della sua storia professionale e personale.

La Dirigente Francesca Giammona, infine, ha sottolineato come nel breve tempo trascorso fra le mura della Morvillo, ha potuto conoscere fin da subito il valore umano e professionale dei docenti e del personale che, dal prossimo primo settembre, potranno dedicarsi a passioni e interessi non lavorativi. In particolare, ha voluto fortemente ringraziare Calogero Maranzano, un direttore dei servizi amministrativi disponibile e capace, sostegno indiscusso in tutte le incombenze quotidiane e che specialmente, in questo ultimo periodo di pandemia, ha sostenuto tutti con la grande competenza e professionalità che lo contraddistinguono.