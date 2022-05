Venerdì si inaugura il murales dedicato a Francesca Morvillo

E' stato realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri

MONREALE, 2 maggio – Venerdì 6 maggio, alle 10,30, presso la scuola Morvillo di Monreale verrà inaugurato il murales opera dell’artista visuale Igor Scalisi Palminteri dedicato a Francesca Morvillo nel trentennale del suo eccidio.

È prevista la presenza del giudice Alfredo Morvillo e la partecipazione delle più alte cariche civili, militari e religiose, fra cui Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, Giuseppe Forlani, prefetto di Palermo, Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale, monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, il generale Giuseppe De Liso, Comandante Provinciale dei carabinieri, Stefano Suraniti, direttore USR Sicilia.

A fare gli onori di casa ci sarà la dirigente scolastica Francesca Giammona con lo staff e tutto il personale docente e non docente che, insieme agli allievi e alle allieve dell’istituto comprensivo, saranno pronti ad accogliere e a sottolineare con alcune performance l’importanza e la singolarità dell’evento. L’inaugurazione del murales è solo il primo di una serie di eventi sulla legalità che la scuola ha in calendario per tutto il mese di maggio.