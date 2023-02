Scuola Veneziano, installati i condizionatori, stop ai rigori dell'inverno

Finalmente si conclude una situazione che ha fatto parecchio soffrire l'utenza

MONREALE, 1 febbraio – Alla fine il problema è stato risolto e questa, senz'altro, è la cosa più importante, anche se la strada per arrivare al traguardo è stata lunga e tortuosa. Sono stati installati i condizionatori d'aria nell'ala del primo piano della scuola “Antonio Veneziano”.

Un vero e proprio sospiro di sollievo per studenti ed insegnanti che frequentano quelle aule, costretti, soprattutto in questi giorni in cui le temperature sono diventate quantomai rigide, a subire i rigori dell'inverno anche durante le ore di lezione.

Il problema era sorto qualche anno fa e si era manifestato, così come quest'anno, quando l'inverno aveva fatto sentire le sue sferzate. Sembrava un problema facilmente risolvibile e invece, la questione per molto (forse troppo) tempo è stata lungi dall'essere conclusa.

È insorto, infatti, qualche problema tecnico, che – nonostante sopralluoghi e tentativi esperiti dai tecnici comunali – non ha consentito di collegare i termosifoni presenti nelle aule in questione alla rete del riscaldamento, alimentata dalla caldaia in dotazione alla scuola.

Una vera e propria disdetta, soprattutto in questo periodo di freddo, caratterizzato, tra l'altro, dal dilagare dell'influenza stagionale, che ha visto studenti ed insegnanti stare in classe con indumenti più consoni a Courmayeur, che a Monreale.

Adesso, però, fortunatamente, la situazione è decisamente migliorata, grazie, come detto, all'installazione dei condizionatori, che hanno restituito tepore agli ambienti, per la gioia degli inquilini scolastici.

La scelta di installare queste apparecchiature, tra l'altro, potrebbe rivelarsi efficace anche durante il periodo di caldo, considerato che funzionano anche da refrigeratori dell'aria e quindi potranno essere utili a maggio o a settembre e ottobre, quando il sole estivo picchia forte e in classe rende la frequenza scolastica faticosa. Alla fine possiamo dire che tutto è bene, ciò che finisce bene.