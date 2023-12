Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club fermato in casa dal Nou Camp Capaci

Finisce 5-2 per gli ospiti. Prestazione negativa per i monrealesi

MONREALE, 9 dicembre – Non è un momento particolarmente felice per il Futsal Club Monreale, che esce sconfitto dal match valevole per la 7^ giornata del campionato di serie D calcio a 5 contro il Nou Camp Capaci con il punteggio di 5-2.

Eppure il primo tempo era iniziato benissimo per i monrealesi, padroni del gioco e del possesso palla, che però non trovavano il gol. Anzi, alla prima occasione, gli ospiti segnavano l’1-0. Continuava il pressing dei padroni di casa ma su un errore difensivo gli ospiti raddoppiavano. Prima dello scadere del primo tempo La Mantia accorciava le distanze.

Il secondo tempo iniziava con i padroni di casa a cercare di recuperare la partita, ma gli ospiti non demordevano e trovavano il 3-1. Da un recupero di Dario Tarallo, che scambiava con Testa, arrivava da questi il gol del 3-2. Il Futsal Monreale giocava allora con il 5° uomo di movimento e su errori del Futsal Club gli ospiti allungavano prima sul 4-2 e poi sul 5-2 finale.

E' crisi nera, quindi, per la squadra monrealese che dopo essere caduta venerdì scorso nel campo dello Sparta Palermo oggi cade in casa sotto i colpi del Nou Camp Capaci. Adesso si giocherà venerdì contro il Futsal Emiri una partita che non serve ai fini della classifica perché squadra fuori classifica.

Commenta così il DS Alessio Tarallo: “Sembra abbiamo perso la nostra identità – afferma – ci manca la cattiveria, ci manca lottare dentro il campo fino all’ultimo, stiamo buttando via l’obiettivo stagionale che ci eravamo presfissati di vincere il campionato. Ormai però non possiamo piangerci addosso ma dobbiamo tutti insieme capire cosa sta succedendo e riprenderci. La stagione è lunga e si può salire di categoria solo ricominciando a vincere senza fermarci soprattutto adesso che abbiamo recuperato chi era fuori. Lo dobbiamo fare in primis per ogni singolo giocatore perché ogni nostro giocatore sa che non è inferiore a nessun altro, per la società che anche quest’anno sta facendo tanti sacrifici e per chi viene a sostenerci. Credo nei miei ragazzi e so che adesso testa bassa e lavorando faranno dimenticare questi brutti momenti”.