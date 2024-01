Calcio a 5: Coppa Trinacria. Il Futsal Club Monreale piega il San Gregorio Papa

Finisce 4-1 per gli uomini di Davide Sorrentino

MONREALE, 13 gennaio – Finisce con la vittoria del Futsal Club Monreale per 4-1 sul San Gregorio Papa, la partita valevole per la 2^giornata della Coppa Trinacria 2023/24 del Girone B.

Inizia alla grande, pertanto, il 2024 degli uomini di Mister Sorrentino che finalmente con una prestazione fatta di sacrificio, corsa e tanta grinta hanno messo in cassaforte i tre punti.

Nel primo tempo il Futsal Monreale ha in mano il gioco, mostra difesa di ferro e grande aggressione: la sblocca il rientrante Vice Citarda. Subito dopo è il nuovo acquisto Nunzio Canale a fare una grande azione e servire l’assist a Dario Tarallo che la insacca a due passi dalla porta. Prima dell’intervallo è ancora Vice Citarda con una grande azione personale a siglare il 3-0.

Nel secondo tempo gli uomini di Mister Sorrentino mollano un po’ il pressing giocando sul possesso palla, costruiscono tante occasioni ma non arriva il gol, e a 10’ dalla fine lo trova il San Gregorio, che accorcia sul 3-1. Subito dopo grande azione di Dario Spinnato che segna il 4-1 definitivo. Allo scadere Palazzo il portiere del San Gregorio respinge un tiro libero a Palazzo e dall’altro lato Renda si dimostra una saracinesca con due interventi super. Adesso il Futsal Monreale sale a quota 4 punti al 2^posto in classifica.

Buona la prestazione dei nuovi acquisti Canale e Giordano. Adesso testa al campionato. Sabato prossimo si gioca di nuovo in casa contro l’Atomo Networks alle ore 15.30.