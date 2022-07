Allenamento in piazza con ''L’Officina del Fitness'' all’insegna dello sport

L’iniziativa si tiene tutti i martedì ed i giovedì dalle 19 alle 22 in piazza Guglielmo

MONREALE, 14 luglio – Un modo per invitare tutti ad una sana pratica dello sport che, oltre al benessere fisico, comporta pure importanti momenti di socializzazione. È quello che propone “L’Officina del Fitness” coordinata dal tecnico sportivo Alessandro Balsano.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale, si svolge gratuitamente tutti i martedì ed i giovedì del mese di luglio, in piazza Guglielmo, quando dalle 19 alle 22, sarà possibile allenarsi magari per ritrovare quella forma fisica, che sembrava perduta.

L’Officina del Fitness viene condotta attualmente in forma sperimentale, ma ha in animo di coinvolgere partecipanti appartenenti a tutte le fasce d’età. “Praticare attività sportiva per il benessere fisico e mentale – afferma Alessandro Balsano – è il primo passo per stare bene con se stessi e con gli altri. Tutti in tenuta ginnica, quindi. Invitiamo i cittadini monrealesi sportivi e non sportivi a partecipare numerosi a questa splendida iniziativa”.