Kart, oggi il team monrealese corre a San Carlo di Cesena

La prova è valida per il trofeo nazionale circuiti cittadini

CESENA, 25 aprile – Prestigiosa partecipazione alla gara di San Carlo di Cesena, valevole per il trofeo nazionale circuiti cittadini, per il team karting Monreale, deciso a ben figurare nelle competizioni che affronterà per tutto l’arco della stagione agonistica.

Alla gara odierna in terra romagnola (ieri le prove libere, oggi quelle cronometrate e la gara vera e propria), la spedizione monrealese sarà costituita dai piloti Marcello Madonia, Piero Giaccone e Maurizio La Corte.

Frattanto, non si è ancora spenta l’eco della buona partecipazione del team monrealese sul tracciato di Custonaci, prima prova del campionato regionale “circuiti cittadini”. L’appuntamento è stato caratterizzato dalla pioggia che ha costretto i piloti all’uso delle gomme da bagnato.

Nel corso della gara, il “capitano” Rosario Ferreri, pur partendo forte e mentre era al terzo posto è stato rallentato dalla “slow”, l’equivalente nel kart della “Safety car” in Formula 1.

Alla fine, nella categoria classe 125 over 25 Caravà chiude al 3° posto, Ferreri al 7°. Invece Giaccone dopo le qualifiche parte dalla prima posizione, chiudendo la gara sul gradino più alto del podio. Soddisfatto tutto il team per i risultati arrivati e sguardo già alle prossime prove.