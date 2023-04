Kart, buoni risultati per i piloti monrealesi a San Carlo di Cesena

Kart, buoni risultati per i piloti monrealesi a San Carlo di Cesena

Piero Giaccone e Marcello Madonia si sono fatti onore nella prova romagnola

CESENA, 26 aprile – Si sono fatti onore i piloti monrealesi, Piero Giaccone e Marcello Madonia, impegnati a San Carlo di Cesena, in Emilia Romagna, dove si è disputata la prima prova del trofeo nazionale “Circuiti cittadini” (Area Nord).

La prova, che ha visto sfidarsi circa 60 piloti, si è articolata su due gare. In Gara 1 sia Giaccone, che Madonia fanno capire che Monreale vuole dire la sua e pur partendo da dieed al 10tro riescono ad imbastire una buona prova concludendo al 7° posto (Madonia) ed al 10° Giaccone. In Gara 2 Giaccone recupera dalla 10ª posizione arrivando 5°, mentre Madonia conferm ala sua 7ª posizione.

L’organizzazione è stata curata della Polisportiva San Carlo affiancata da Pks Italia Motorsport e Automobile Club d’Italia con la collaborazione del Moto Club Paolo Tordi di Cesena, Romagna Iniziative e Polizia municipale di Cesena. Prossimo appuntamento quello del 6 e 7 maggio a Sciacca, prova valevole sempre per i circuiti cittadini (Area Sud).