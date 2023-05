Il Giro di Sicilia in auto storiche, un'occasione di rilancio del territorio

Domani due anteprime a Monreale. Dal 10 al 14 maggio la manifestazione

PALERMO, 8 maggio - “La XXXII edizione del Giro di Sicilia è un’occasione di promozione e rilancio del territorio, al pari della targa Florio. Ho partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si svolgerà dal 10 al 14 maggio, con due anteprime a Monreale domani, 9 maggio”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia, al termine della presentazione alla stampa della manifestazione sportiva ideata da Vincenzo Florio nel 1912, una delle più antiche al mondo.

“Le duecento auto d’epoca che sciorineranno per la Sicilia – prosegue Intravaia – sono un importante appuntamento per gli appassionati, fra cui i tanti turisti che già hanno scelto la Sicilia per le loro vacanze. Rappresenteranno, dunque, un interessante biglietto da visita. Fra le vetture, alcune di grande pregio che rappresentano un valore aggiunto per l’offerta turistica siciliana proposta già in questo inizio di stagione. Ringrazio Antonino Auccello, presidente della Veteran Car Club Panormus che ha organizzato l’evento”.