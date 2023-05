Kart, a Sciacca i piloti monrealesi vendono cara la pelle

Spicca il primo posto di Piero Giaccone

SCIACCA, 9 maggio – hanno venduto cara la pelle, come sempre fanno, i piloti del team Monreale Kart, impegnati nello scorso weekend nel trofeo di Sciacca, seconda prova del trofeo nazionale Circuiti cittadini, Area Sud.

Sul difficile tracciato della cittadina agrigentina, i drivers di casa nostra hanno avuto modo di mostrare il loro valore, seppur con alterne fortune. Il bilancio, comunque, è osddisfacente, anche perchè sono stati due giorni meravigliosi di karting. Nella giornata di sabato le prove era andate per il verso giusto, tranne per Enzo Caravà, costretto al ritiro dalla manifestazione a causa di un incidente che ha danneggiato il mezzo, senza fortunatamente che ci siano state conseguente per il pilota, che sta bene.

Nella giornata di domenica i piloti, come sempre agguerriti, partono bene con Piero Giaccone che dopo avere conquistato la pole, chiude la gara ancora primo.

Rosario Ferreri e Marcello Madonia partono bene dalle qualifiche, si presentano dalla 6ª e dalla 7ª posizione. In gara danno vita ad una bella prestazione nel corso dei primi giri. Poi Ferreri tocca una balla di paglia, gira e perde secondi senza più poter agganciare il trenino e chiudendo in 12ª posizione. Invece Madonia chiude in 5ª posizione al termine di un'ottima prestazione. Salvatore Giaccone, infine,.partendo dalla 4ª posizione, in una tara affollata da ben 21 piloti, riesce a concludere al 4° posto.