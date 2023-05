Positivo il bilancio del primo ''Karting Exibition Time Show''

La manifestazione si è tenuta nel weekend a piazzale Florio

MONREALE, 15 maggio – Si è svolto fortunatamente senza intoppi e secondo le aspettative il primo “Karting Exibition Time Show”, che si è tenuto nello scorso fine settimana a piazzale Florio, a Monreale.

Un appuntamento non agonistico che aveva lo scopo di promuovere la disciplina, che a Monreale vanta diversi appassionati, che, peraltro, danno vita ad un'agguerrita squadra che si destreggia onorevolmente nelle competizioni regionali.

Lo show del weekend (sabato le prove libere, ieri l'esibizione vera e propria) potrebbe fare da apripista ad un appuntamento ben più importante, vale a dire un gran premio del trofeo nazionale circuiti cittadini, che a Monreale potrebbe trovare ospitalità in un futuro prossimo. A questo proposito sono state già avviate le opportune interlocuzioni tra gli organizzatori, coordinati dal consigliere comunale Rosario Ferreri, “capitano” del team Karting Monreale e l'amministrazione comunale.

“Sono stati due giorni meravigliosi di karting a Monreale – afferma Ferreri – che hanno trasmettesso la passione per questo sport. Ringrazio il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori Giuseppe Di Verde, Fabrizio Lo Verso e Letizia Sardisco. Un grazie alla stazione carabinieri, alla polizia municipale, alla Protezione civile comunale, agli impiegati comunali, all'Associazione Nazionale Carabinieri”.