Kart, a Bagheria Piero Giaccone sfiora il successo

Il pilota monrealese si piazza al secondo posto nella VI prova del trofeo Circuiti Cittadini

BAGHERIA, 18 settembre – E' il podio di Piero Giaccone nella categoria Over 50 il risultato più prestigioso portato a casa dai piloti del team Monreale Karting al termine del Trofeo Comune di Bagheria, valevole quale sesta prova dal Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini.

Nella cittadina palermitana il pilota monrealese, ha sfiorato il successo classificandosi al seocndo posto, al termine di una gara gagliarda nella quale ha potuto mostrare tutto il suo valore tutta la sua esperienza.Nella stessa gara, l'altro pilota di Monreale che si è presentato ai nastri di partenza, Stefano Malizia ha concluso con un onorevolissimo quinto posto.

Per il resto nella categoria over 25, quella che ha registrato il più alto numero di iscritti nella kermesse bagherese, Monreale era rappresentata dal capitano Rosario Ferreri, Marcello Madonia e Mimmo Polizzi

Tutti e tre hanno spinto al massimo nelle qualifiche, con Ferreri che è partito in 5ª posizione con 20 piloti al via, Madonia 13° Polizzi 11°. Poi in gara adrenalina alle stelle con Ferreri che ha chiuso la gara dietro per un sorpasso non riuscito. Ottima la prestazione di Madonia e Polizzi in gara. Nella categoria Rooki Salvo Giaccone parte dietro, ma riesce ad acciuffare la 4ª posizione.

In definitiva, sono stati due giorni di grande lavoro, ripagato da risultati positivi, conditi dal podio di Giaccone. Prossimo appuntamento lungo il circuito cittadino di Caltanissetta.