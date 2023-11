Kart, dopo la prova di Roccalumera Piero Giaccone mantiene il primato in classifica

Il pilota monrealese conclude al settimo posto la gara dello scorso weekend dei Circuiti Cittadini

ROCCALUMERA, 7 novembre – Ottima prestazione dei piloti monrealesi, che nello scorso weekend sono stati impegnati nel circuito cittadino di Roccalumera, provincia di Messina, nella gara valevole quale 8ª prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini.

Sabato, giorno tradizionalmente dedicato alle prove libere, sono stati messi a punto i mezzi. Domenica, poi, al termine delle prove ufficiali, i piloti, ciascuno nella sua categoria, sono partiti da dietro. Piero Giaccone dal 7° posto, Marcello Madonia e Salvo Giaccone dall'8°. Ma in gara tutto si capovolge per Madonia che riesce a sfilare in partenza nella prima curva passando nelle prime posizioni e chiudendo con un grande gara al secondo posto.

Piero Giaccone, invece rimane in 7ª posizione, mentre Salvo Giaccone, dopo un contatto scende in 10ª. Rimane aperto il campionato nella categoria Over 50, per Piero Giaccone che mantiene il primato con 7 punti di distacco sul 2° in classifica. Il capitano Rosario Ferreri esprime soddisfazione per questi risultati e ripone piena fiducia nell'ultima prova di campionato “Città di Marsala”.