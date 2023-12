Kart, il monrealese Piero Giaccone si laurea campione regionale nella classe 125 over 25

Il titolo nello scorso weekend a Marsala nei "Circuiti Cittadini"

MARSALA, 5 dicembre – Il monrealese Piero Giaccone si laurea campione regionale di kart, edizione 2023, nella categoria 125 over 25. Il titolo è arrivato al termine dell'ultima prova stagionale del trofeo “Circuiti cittadini” che si è disputata nello scorso weekend a Marsala.

Giaccone ha disputato una grande gara, dopo le qualifiche al termine delle quali era partito dalla terza posizione nella gara che ha visto al via ben 17 piloti. Assieme a lui i monrealesi Girolamo Polizzi ed Enzo Caravà. Buona prova pure di Stefano Malizia nella categoria Over 50, al rientro dopo due gare di stop.

Per il 2024 i propositi sono ambiziosi, anche alla luce di questo successo. Potrebbe essere l'anno giusto per portare a Monreale una delle tappe stagionali del trofeo “Circuiti cittadini”. Su questo sta lavorando il capitano del team Monreale karting Rosario Ferreri. Se ne saprà di più a breve.