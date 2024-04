Tanta emozione domenica scorsa per il ''1° Memorial Mattia Terranova''

La manifestazione podistica era valida come Campionato Provinciale Individuale delle categorie ragazzi/cadetti, esordienti 5/8/10

MONREALE, 18 aprile – Ha riscosso un grande successo il 1° Memorial dedicato al piccolo “Mattia Terranova”, manifestazione podistica promozionale su strada, valida come Campionato Provinciale Individuale delle categorie ragazzi e cadetto esordienti 5/8/10.

L’iniziativa, che si è svolta domenica scorsa, è stata organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Monreale, dall’ASD ARCI XIII Dicembre Altofonte e da Afficom Group, con la collaborazione del Comitato Fidal provinciale e del Centro Nazionale Sportivo Libertas. “Tanti sono stati i partecipanti alla gara e molte le persone accorse alla manifestazione per ricordare il piccolo Mattia. Il momento maggiormente carico di emozioni – affermano Sergio Rinaldi e Paolo Vittorino, i titolari dell’Afficome Group – è stato quello in cui è stata letta la lettera scritta dai genitori di Mattia, in suo ricordo”.

Al termine della gara podistica, l’Asd Arci XIII Dicembre Altofonte il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e l’assessore allo Sport Letizia Sardisco hanno premiato la categoria esordienti composta dalla categoria ragazzi e cadetti.

“Si tratta del 1° Memorial Mattia Terranova, iniziativa che vorremmo riproporre negli anni a seguire – spiegano i promotori – continuando a sensibilizzare i giovani all’atletica leggera e ai benefici in termini di attività, sport e salute che la sua pratica comporta. Vogliamo ringraziare non solo l’eccellenza atletica, ma anche tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questa manifestazione, inclusi gli sponsor che hanno contribuito dal punto di vista economico e organizzativo, e soprattutto dedicarla al ricordo del nostro piccolo concittadino, scomparso prematuramente”.