Ieri il “Memorial Benedetto Additi”, un antipasto di karting in vista di appuntamenti più importanti

La kermesse si è svolta a piazzale Florio

MONREALE, 30 dicembre – Accompagnata da una giornata meteorologicamente serena, si è svolta ieri nel migliore dei modi la seconda edizione del “Memorial Benedetto Additi”, manifestazione motoristica, organizzata dal team Armanno Corse in collaborazione con la Monreale Karting, capitanata da Rosario Ferreri.

Numerosi gli appassionati che, a piazzale Ignazio Florio, hanno preso parte alla kermesse, 45 per l’esattezza, così come sono stati numerosi gli spettatori che hanno assistito all’evento. Gimkane, staccate per affrontare le curve e l’immancabile rombo dei motori hanno fatto da leit-motiv alla giornata, che ha avuto soprattutto un valore divulgativo della disciplina che a Monreale conta un numero sempre crescente di appassionati. Al termine della manifestazione, da più parti è stata ribadita l’intenzione di organizzare a Monreale una prova del campionato regionale “Circuiti cittadini”, come avvenuto positivamente qualche anno fa.