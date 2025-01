Karting, la squadra monrealese premiata a Pergusa

Il team ha concluso al terzo posto regionale la stagione 2024

PERGUSA, 5 gennaio – Importante riconoscimento per il team del Karting Monreale, che a Pergusa, nell’ambito dei premi di fine anno, si vede attribuire la coppa a squadre relativa alla conquista del terzo posto regionale 2024.

C’è gloria pure per il pilota monrealese Piero Giaccone, ancora una volta campione regionale. L’appuntamento, frattanto, è stato occasione per parlare della prossima stagione, nella quale uno degli appuntamenti dei circuiti cittadini potrebbe tenersi a Monreale. Sotto questo profilo è costante l’interessamento di Rosario Ferreri, capitano del team di kart, alle prese con la risoluzione dei problemi per consentire la disputa della prova nella cittadina normanna.