Calcio a 5: Coppa di Divisione. Domani sera c’è il derby Villaurea Monreale-Mistral Palermo

Appuntamento alle 20,30 al Paladonbosco

MONREALE, 30 settembre – Impegno di rilievo domani sera per il Villaurea Monreale, nel primo match valevole per il Girone Z della Coppa di Divisione.

Dopo aver superato il turno preliminare a spese dello Sporting Alcamo, i salesiani se la vedranno con il Mistral Palermo in un derby già molto atteso. La competizione, come avevamo già scritto, è riservata agli Under 23, pertanto ai giocatori nati dal 2002 in poi. Il Villaurea Monreale, che domani sarà guidato dal duo Sprio-Speciale, si presenta al match desideroso di confermare il processo di crescita in termini di preparazione e di affiatamento, in vista del campionato, che prenderà il via il prossimo 12 ottobre, per quel che riguarda la prima squadra e il 27 ottobre, invece per l’Under 19. Domani sera (ore 20,30), quindi la distinta sarà un mix di giocatori over e under, proprio come prevede la formula voluta dalla Divisione.

Dall’altra parte del campo ci sarà una formazione di sicuro spessore, che non fa mistero di puntare al salto di categoria e che certamente darà vita ad un match di alto livello. Messo alle spalle il derby di domani, i salesiani se la vedranno poi con il Cus Palermo (il 20 ottobre al PalaCus), con il Marsala Futsal (il 20 novembre al Paladonbosco) e con l’Atletico Canicattì (il 14 dicembre al PalaLivatino).

Fischio d’inizio alle 20,30. Dirigeranno l’incontro Vincenzo Cambria e Renato Celestino. Cronometrista Davide Grasso. Tutti della sezione di Palermo.