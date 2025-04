Calcio a 5: Torneo delle Regioni. Tre i monrealesi presenti

La manifestazione si svolgerà in Emilia Romagna dal 25 aprile al 1° maggio

MONREALE, 18 aprile – Tutto pronto per il Torneo delle Regioni 2025 di calcio a 5, giunto alla 61^ edizione e che quest'anno si svolgerà in Emilia Romagna dal 25 aprile al 1° maggio.

La Sicilia, vice campione d'Italia con la rappresentativa Under 17, si presenta ai nastri di partenza con tre nostri concittadini. La sorpresa è senza dubbio Gabriele Terzo, giocatore del Pioppo Futsal che vestirà la maglia nella rappresentativa Under 19. Terzo, 18 anni, è un laterale ed ha già fatto l'esordio in C2, ben figurando. Una conferma è quella di Daniele Sciortino come tecnico della Under 19. L'anno scorso in terra calabra, Sciortino con la sua Under 19 è arrivato in semifinale perdendo contro i padroni di casa a 19” dalla fine del 2º tempo supplementare, per 1-0.

Inamovibile e blindato il ruolo di Maximiliano Birchler, responsabile regionale calcio a 5 e responsabile delle quattro rappresentative. Da quando è in carica, novembre 2016, vanta un curriculum di tutto rispetto nei vari tornei delle regioni fin qui disputati: 5 secondi posti e 2 titoli nazionali nelle 5 edizioni fin qui svolte. Si preannuncia un Torneo delle Regioni combattuto, difficile e complesso, nel quale la Sicilia incontrerà al primo turno Campania, Calabria e Molise in quello che sicuramente è' un girone dantesco viste le potenzialità tecniche sia di Calabria e Campania. Appuntamento per tutti il 23 aprile per la partenza con la consapevolezza che i nostri concittadini ben figureranno nei loro ruoli.