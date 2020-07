Calcio: la Conca d’Oro Monreale fa il grande salto e approda ai campionati giovanili regionali

Giusto riconoscimento all’attività ormai decennale del club monrealese

MONREALE, 3 luglio –La notizia che era attesa nell’ambiente calcistico monrealese è finalmente arrivata. La Conca D’Oro Monreale, per la prima volta nella sua storia, accede al campionato regionale.

Un traguardo unico e storico: per il club nostro club, capace in poco più di un decennio di passare dai campionati provinciali per la prima volta al campionato regionale, dopo alcune stagioni sempre ai vertici provinciali.

A stabilirlo è stato il Comitato Regionale Sicilia della FIGC, settore Giovanile e Scolastico, recependo le decisioni della Lega Nazionale Dilettanti.

“Obiettivo di un’annata fantastica, di una grande cavalcata che tutti noi avremmo voluto finisse diversamente – si legge in una nota della società – con una grande festa insieme ai nostri sostenitori, con il verdetto definitivo del campo, e non con una pandemia che ha rovinato questi ultimi mesi, che ha scombussolato le nostre vite e che, gioco forza, ci ha anche cancellato l’ultima parte di una stagione che avremmo voluto consegnare agli annali in maniera diversa.

Il risultato è anche frutto del lavoro fatto negli ultimi anni: è un gruppo solido e compatto che lavora insieme ormai da 3 anni con mister Giuseppe Crecco che ha guidato la squadra in questa splendida avventura, con tutti i nostri giovani atleti, veri protagonisti, di questa stagione memorabile, dominando il loro girone dalla prima giornata vincendo tutte le gare disputate, con la società nella persona del presidente Gianpiero Lucchese, il DS Lorenzo Federico, il Direttore Tecnico Rosario Viola e lo staff dei dirigenti con Piero Ferreri e Toni Venturella che hanno sostenuto questo meraviglioso gruppo. Oggi, quindi, si apre un altro capitolo: la Conca D’Oro Monreale è promossa ai campionati regionali, e da oggi parte una nuova, emozionante e storica avventura”.